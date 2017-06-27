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ABD, Rakka'dan sonra da PYD'ye ekipman gönderecek

Amerika, Rakka operasyonundan sonra da PYD'ye" ekipman"yardımında bulunacak. Açıklamayı Amerika Savunma Bakanı James Mattis yaptı. Rakka operasyonundan sonra da PYD'ye "ekipman" yardımında bulunacaklarını söyleyen Mattis "ekipman"dan kastın "silah" olup olmadığı sorusuna "Yapabileceğimizi yerine getireceğiz" yanıtını verdi.

ABD, Rakka'dan sonra da PYD'ye ekipman gönderecek

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye ağır silah gönderen Amerika, Rakka operasyonundan sonra da terör örgütüne ekipman desteğini sürdürecek. 

Amerika Savunma Bakanı James Mattis, Rakka'da operasyonundan sonra PYD'ye bazı ekipman yardımını sürdüreceklerini söyledi.

Mattis, "ekipman"'ın silah olup olmadığı sorusunu iste "Yapabileceğimizi yerine getireceğiz" diyerek geçiştirdi.

Mattis, Rakka operasyonundan sopnra PYD'nin ne ölçüde silahlı bir yapıda kalacağı sorusuna ise "Göreceğiz" yanıtını verdi. 

Amerika Savunma Bakanı, PYD'ye ağır silah yardımına sert tepki gösteren Ankara'ya mektup göndermiş ve PYD'ye verilen silahların IŞİD mağlup edildikten sonra geri alınacağını söylemişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #rakka #pyd #James Mattis
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