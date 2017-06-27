Amerika, Rakka operasyonundan sonra da PYD'ye" ekipman"yardımında bulunacak. Açıklamayı Amerika Savunma Bakanı James Mattis yaptı. Rakka operasyonundan sonra da PYD'ye "ekipman" yardımında bulunacaklarını söyleyen Mattis "ekipman"dan kastın "silah" olup olmadığı sorusuna "Yapabileceğimizi yerine getireceğiz" yanıtını verdi.

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