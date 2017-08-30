Atlantik cephesi rahatsız
Atlantik cephesi rahatsız
Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu
Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri'ne Myanmar telefonu
Uzaydan görülen dev Atatürk portresi yenilendi
Uzaydan görülen dev Atatürk portresi yenilendi
Korkutan açıklama! Cuma günü dünyanın sonu olabilirdi
Korkutan açıklama! Cuma günü dünyanın sonu olabilirdi

ABD, referanduma karşı değil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Amerika Savunma Bakanı James Mattis'in, 22 Ağustos'taki Erbil ziyaretinde "referanduma karşı değiliz" dediğini açıkladı. Görüşmede Barzani'nin de Mattis'e daha iyi bir alternatif olmadan, referandumun ertelenmeyeceğini söylediği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise daha önce Barzani'den referandumun ertelenmesini talep etmişti.

ABD, referanduma karşı değil

Amerika Savunma Bakanı James Mattis, 25 Eylül'de yapılması planlanan Barzani'nin bağımsızlık referandumu girişimine destek verdi. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani konuyla ilgili Suudi Arabistan merkezli Şark el Awsat gazetesine konuştu. Barzani, Matis'in 22 Ağustos'ta Erbil'e yaptığı ziyarette, "refaranduma karşı değiliz" mesajı verdiğini söyledi. 

ABD Savunma Bakanı, Barzani ile temaslarında "Kürdistan halkının talebini ve hedefini anlıyoruz." dedi. Mattis, referanduma karşı olmasada IŞİD'le savaş gerekçesiyle bu referandumun gözden geçirilmesi gerektiğini, Barzani'ye iletti. 

Erbil görüşmesinde Mesud Barzani'nin de Mattis'e daha iyi bir alternatif olmadan refarandumdan geri dönüş olmadığını söyledi. 

22 Ağustos Irak Kürt Bölgesel Yönetimini ziyaret eden Amerika Savunma Bakanı, bir gün sonra da Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. 

Konuyla ilgili Amerika'dan henüz bir açıklama yapılmazken daha önce Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 25 Eylül'deki refarandumun ertelenmesini istemişti. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak kürt bölgesel yönetimi #Mesud Barzani
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Mersin'de bir okul kütüphanesi renkli görüntülerle açıldı
Sonraki Haber
Vatandaşlar attıkları imzaya bin pişman oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.