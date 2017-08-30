Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Amerika Savunma Bakanı James Mattis'in, 22 Ağustos'taki Erbil ziyaretinde "referanduma karşı değiliz" dediğini açıkladı. Görüşmede Barzani'nin de Mattis'e daha iyi bir alternatif olmadan, referandumun ertelenmeyeceğini söylediği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise daha önce Barzani'den referandumun ertelenmesini talep etmişti.

Amerika Savunma Bakanı James Mattis, 25 Eylül'de yapılması planlanan Barzani'nin bağımsızlık referandumu girişimine destek verdi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani konuyla ilgili Suudi Arabistan merkezli Şark el Awsat gazetesine konuştu. Barzani, Matis'in 22 Ağustos'ta Erbil'e yaptığı ziyarette, "refaranduma karşı değiliz" mesajı verdiğini söyledi.



ABD Savunma Bakanı, Barzani ile temaslarında "Kürdistan halkının talebini ve hedefini anlıyoruz." dedi. Mattis, referanduma karşı olmasada IŞİD'le savaş gerekçesiyle bu referandumun gözden geçirilmesi gerektiğini, Barzani'ye iletti.



Erbil görüşmesinde Mesud Barzani'nin de Mattis'e daha iyi bir alternatif olmadan refarandumdan geri dönüş olmadığını söyledi.



22 Ağustos Irak Kürt Bölgesel Yönetimini ziyaret eden Amerika Savunma Bakanı, bir gün sonra da Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.



Konuyla ilgili Amerika'dan henüz bir açıklama yapılmazken daha önce Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 25 Eylül'deki refarandumun ertelenmesini istemişti.







ulusal.com.tr