ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava savunma sistemlerini satın alması durumunda, bunun ABD için 'endişe' yaratacağını söyledi.

Sputnik İngilizce'nin aktardığına göre Colorado eyaletinde konuşan Dunford, "Medyada bazı yanlış haberler bulunuyor. Türkiye, S-400 hava savunma sistemini satın almadı. Eğer satın alsalardı bu bizim için bir endişe olurdu" ifadesini kullandı.



Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söylemişti.



Miheyev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları sevk edilmesine ilişkin yapılan görüşmelerin hangi aşamada olduğuna yönelik soruya, "Kontrat üzerinde uzlaşı sağlandı. Kontratın hayata geçme ihtimali de yüksek, yürürlüğe girmesi için çalışıyoruz. İmzaların 2017 sonuna kadar atılabilir" açıklamasında bulundu. Rus kaynakları, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının kısa süre içinde sağlanmasını bekledikleri yorumunda bulunuyor.



ulusal.com.tr