Suudi Arabistan'ın Aramco rafinerilerine yapılan saldırının ardından ABD Ortadoğu'da savaş çıkartmak için elinden geleni yapıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Riyad'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Saldırıyı İran'a karşı "savaş nedeni" saydı. ABD Başkanı Trump ise 48 saat içinde İran'a karşı yeni yaptırımları duyuracaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Aramco saldırısında İran'ı suçlamasının gerekçelerini açıkladı.



Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki saldırılarda İran yapımı Delta-wing tipi SİHA'lar kullanıldığını belirtti. Maliki, "Saldırı kuzeyden güneye yapıldı ve kesinlikle İran tarafından desteklendi" dedi.



Maliki, saldırıda 18 SİHA ve 7 cruise füzesinin kullanıldığını kaydetti.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek İran'ı görüştü.



ABD Dışişleri Bakanı, "Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İran tarafından yapılan saldırıların kabul edilemez" dedi.



Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta yaptığı açıklamada petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" olarak tanımlamıştı.



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pompeo'nun "savaş nedeni" açıklamasına cevap verdi.



Zarif, Pompeo'yu Başkan Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa çekebilmek için "kandırmaya" çalışmakla suçladı. İran Dışişleri Bakanı "Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a uygulanacak yeni yaptırımları 48 saat içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.



Trump "Orta Doğu'da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur" şeklinde konuştu.



Trump, "Eğer bir şey yapmamız gerekirse bunu tereddüt etmeden yaparız" dedi.



ulusal.com.tr