Amerika savaş gemisi Singapur açıklarında petrol tankeri ile çarpıştı. Kazada savaş gemisindeki 10 mürettebat denize düşerek kayboldu, 5 mürettebat yaralandı. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Singapur açıklarında, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi ile bir petrol tankeri çarpıştı.



ABD Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre kaza Malezya karasularında meydana geldi. Amerikan Donanması'na ait USS John McCain adlı destroyer, Liberya bandıralı Alnic MC adlı petrol tankerine çarptı.



Çarpışma sonucu destroyerdeki 10 asker denize düşerek kayboldu, 5 asker yaralandı.



Bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı. Amerikalı ekiplere Singapur gemileri, helikopterler ve römorkörler eşlik ediyor.



İlk tespitlere göre bölgede herhangi petrol sızıntısı yok. Amerikan destreyorinin iskele tarafında, Liberya bandıralı petrol gemisinde hasar var.



Amerikan Donanması, detroyerin Singapur Limanı'nda rutin olarak duraklayacağını, kaza nedenin henüz araştırıldığını duyurdu.



Kaza sonrası Amerika Başkanı Donald Trump'ta sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump mesajında, "Düşüncelerimiz ve dualarımız USS John McCain'deki ABD Donanması denizcileriyle ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadesini kullandı.





ulusal.com.tr