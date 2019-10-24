ABD Savunma Bakanı Mark Esper çarpıcı ifadeler

"Türkiye hepimizi çok kötü bir durumun içine soktu." Bu sözler ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e ait.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Mark Esper burada German Marshall Fund'da oturuma katıldı. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'li Bakan, Barış Pınarı Harekâtı'nın hukuksuz olduğunu iddia etti. Esper, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde icra ettiği harekâtın IŞİD'e yönelik kazanımlarını tehlikeye attığını öne sürdü.

Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşarak "yanlış yönde ilerlediğini" savunan Esper; "Türkiye'de doğru insanlarla irtibata geçip ilişkileri geliştirmeliyiz. Bu çerçevede askeri ilişkiler büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan ABD'li Savunma Bakanı Brüksel'e Irak'ın başkenti Bağdat'tan geçti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüştü. Görüşme ABD ile Irak arasında 'ABD Kuvvetleri' pazarlığı olarak yorumlandı.

Suriye'den çekilen ABD kuvvetleri Irak'a girmiş, Irak yönetimi ise ABD'nin kendilerinden yalnızca transit geçiş için izin aldıklarını açıklamıştı.

ulusal.com.tr