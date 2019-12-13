ABD Savunma Bütçesinde Türkiye karşıtı maddeler

ABD Savunma Bütçesi Kongrenin iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekliyle Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren maddeler yer alıyor.

Tasarıda Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam etmesi nedeniyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Ayrıca S-400 sistemi aldığından Türkiye'ye karşı CAATSA olarak bilinen yaptırımların da uygulanması isteniyor.

ABD Savunma Bütçesi'nde Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da getiriliyor. Türkiye, Rusya ile birlikte TürkAkım projesini gerçekleştirdiğinden bu maddenin Türk şirketlerini de etkilemesi muhtemel.

Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği yasa tasarısında Türkiye'yi ilgilendiren bir diğer madde ise Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosu hakkında.

Tasarıda Rumlar'a yönelik silah ambargosunun kaldırılması öngörülüyor.

Söz konusu tasarı, Senatoda da değişiklik teklif edilmeden oylandıktan sonra yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'a sunulacak.

Trump, perşembe günü yaptığı açıklamayla bütçe tasarısının istedikleri gibi şekillendiğini ve geçmesi durumunda hemen onay vereceğini ifade etmişti.



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