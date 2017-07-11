ABD tarafından yapılan açıklamada SDG'nin, IŞİD'le müsadece koalisyonu toplantısına katılmayacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye Demokratik Güçleri (SDG), DEAŞ ile mücadele koalisyonu toplantısına katılmayacak" denildi.



Suriye Demokratik Güçleri (SDG), terör örgütü PKK'nın Suriye'deki paravan örgütü olarak biliniyor.





ulusal.com.tr

