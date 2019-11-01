ABD Sırrin'de üsse yerleşti

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyini boşaltan Amerika'dan, bölgede gerilimi yükseltecek bir hamle geldi.

Amerika, Aynularab'ın güneyine 8 zırhlı araçtan oluşan birlik gönderdi.

Birlikler M4 karayolu üzerinden, Türkiye-Suriye sınırının güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı.

Mutabakat sonrası boşaltılan bölgede koalisyon güçlerine ait Tel Baydar üsse 30 kadar ABD askeri yerleştirildi.

ABD, 2016 yılında Sirrin bölgesinde büyük bir hava üssü kurmuştu. Üs koalisyon güçleri tarafından korunuyordu.

Sahada hareketlilik yaşanan noktalardan biri de Kobani'nin güneyi oldu.

Amerika ordusu, SDG ile petrol bölgesi olan Tırbespiye'de PKK ile devriyeye çıktı.

Devriye turundan sonra Amerikalı birllikler Rimelan'daki askeri üslerine geri döndü.

ulusal.com.tr