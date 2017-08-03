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"ABD ticaret savaşı başladı"

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Amerika'nın Rusya’ya ticaret savaşı başlattığını söyledi. Rusya'ya yönelik yasalaşan yaptırımlarla ilgili konuşan Medvedev, "Trump yönetimi büyük bir acizlik gösterdi" dedi.

"ABD ticaret savaşı başladı"

Amerika'nın yaptırımlarına ilişkin konuştu. "Ticaret savaşı başladı" dedi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rusya'ya yönelik yasalaşan yeni yaptırımlar nedeniyle Amerika ile ilişkilerin düzelme ihtimalinin kalmadığını belirtti.

"Amerika, bu yaptırım hamlesiyle Rusya'ya yönelik tam kapsamlı bir ticaret savaşı başlattı" diyen Medvedev, açıklamayı sosyal medya üzerinden yaptı.

Rusya'nın yeni yaptırımlarla başa çıkacağını vurgulayan Rusya Başbakanı'nın Amerikan Başkanı Donald Trump'a da tepkisi sert oldu.

"Trump yönetimi büyük bir acizlik gösterdi" diyen Medvedev, tüm yürütme gücünün Kongreye devredildiğini ifade etti.

Yeni tasarısıyla Trump'ın yaptırımlar konusundaki hamleleri kısıtlanmış, bu konudaki her adımı Amerikan Kongresi'nin onayından geçmek zorunda bırakılmıştı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #rusya
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