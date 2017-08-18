ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yurt dışı ziyareti olarak neden Suudi Arabistan'ı tercih ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı. Mayıs ayında Trump, Kral Selman ile "Türkiye'yi Suriye'de denklem dışı bırakma" planı yaptı. Suriye konusunda yeni karar ve yönetim merkezinin Riyad olması da karara bağlandı.

Mehmetçiğin, Fırat Kalkanı Harekâtı ile ülkenin kuzeyinde bir terör koridoru kurma projesine indirdiği darbe, ABD'yi rahatsız etti.



FETÖ destekli darbe girişimi de başarısızlığa uğrayan ABD, İran ve Rusya ile bölge üzerinde hakimiyet kuran Türkiye'yi oyunun dışına itmek için gizli pazarlıklar yapıyor.



Bunun son örneği ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yurtdışı ziyaretini yaptığı Suudi Arabistan'da yaşandı.



Trump'ın küre ve kılıç danslı fotoğraflarla hafızalara kazınan ziyaretinde, Riyad ile Washington yönetimleri arasında büyük bölümü silah olmak üzere 380 milyar dolarlık anlaşmalar imzalanmıştı.



Trump’ın, Suudi Arabistan Krali Salman bin Abdülaziz el Suud ile yaptığı görüşmede, Türkiye'yi dışlama pazarlığının yapıldığı ortaya çıktı.



Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre; Riyad’da kurulan pazarlık masasında, Türkiye’nin Suriye denkleminden tamamen çıkarılması konuşuldu.



ABD heyetinin “Suriyeli muhaliflerle Türkiye’nin tüm ilişkileri kesilmeli. Bu konuda insiyatif yeniden şekillenmeli” dediği ileri sürüldü.



İddiaya göre, Suriye konusunda yeni karar ve yönetim merkezinin Riyad olması, silah ve lojistik destek konusunda da Ürdün ve Mısır’ın daha etkin kullanılması karara bağlandı.



Trump, Kral Selman'dan lider rolünü üstlenmesini istedi. Suudi yetkililer ise ABD’den, İran devletinin, Tahran-Bağdat-Şam-Beyrut ile bağlantısının engellenmesi için destek talep etti. İddialara göre görüşmelerde Riyad yönetimi İran’ın Yemen ve Bahreyn konusunda devam eden tutumu karşısında da ABD’ye "Daha etkin olun" çağrısı yaptı.



Suudi Arabistan'dan İsrail'e geçen Trump'ın ziyareti sonrası, Katar krizi patlak vermişti.



ulusal.com.tr