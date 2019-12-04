ABD tutuştu: Çin'e bilgi hırsızlığı suçlaması

Fransa'nın Amerikan şirketlerine karşı teknoloji vergisi kararı ve Almanya'nın Çinli şirket Huawei ile 5G anlaşması sonrası ABD'nin paniğe kapıldığı görülüyor. Huawei'ye yaptırım uygulayan, Avrupa'yı bu konuda sık sık tehdit eden ABD, Çin' teknolojisini hedef almaya devam ediyor.

Avrupa Birliği İletişim Bakanları dün "Çin'in 5G teknolojisinin risklerini ve güvenlik önlemlerini" tartışmak üzere Brüksel'de buluştu. Bu buluşma öncesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Politico' medya organında Avrupa ülkelerini uyaran bir yazı kaleme aldı.

Pompeo, Avrupa ülkelerinin 5G uygulamaları konusundaki riskleri anlamaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"5G ağlar hayatımızın her alanına dokunacak. Güvenilir firmaların bilgi arterlerini oluşturması acil bir durum. Avrupa ülkeleri, altyapılarının kontrolünü, Huawei, ZTE gibi Çin teknoloji devlerine vermemelidir."

Avrupa ülkelerinin 5G konusundaki kararının, kendi toplumlarının güvenliği, mahremiyeti ve özgürlüğü için belirleyici olacağını söyleyen Pompeo, 5G'nin yakında teknoloji ile ilgili her alana gireceğini ve bir ağı diğer ağdan ayırt etmenin mümkün olmayacağını belirtti.

'ÇKP TÜM BİLGİLERE ERİŞECEK'

Çin Komünist Partisi (ÇKP)'nin ve Çin istihbarat ajanslarının bu teknoloji sayesinde bütün bilgilere erişebileceğini kaydeden Pompeo, Çin'in siber aktiviteler konusunda kötü bir silici olduğunu, daha önce pek çok Avrupalı ve Amerikalı şirkete saldırdığını, bilgilerini çalmaya çalıştığını iddia etti.

ÇKP'nin Huawei ve ZTE'yi de bu amaçla kullanabileceğini söyleyen Pompeo, Çin'in bunları yapabileceğine inanmaları için Avrupalı yetkilileri Çin'in teknolojiyi kullanarak "Sinciang'da yaptığı insan hakları ihlallerine" bakmaya davet etti.

Pompeo, Birleşik Devletler adına AB’nin üye devletlerini gizlilik, güvenlik, insan hakları, egemenlik ve fikri mülkiyet üzerindeki potansiyel tehditleri ele almak için ulusal standartlar oluşturmaya çağırdı.

Bazı Çinli finansörlerin Avrupa kamuoyunda Huawei teknolojisinin en iyi ve en ucuz olduğuna dair algı oluşturduğunu söyleyen Pompeo, "Avrupa bunları dinlemek ve bu riskleri almak zorunda değil" dedi.

'ÇİN'İ DEĞİL BİZİ SEÇİN'

Ericsson ve Nokia gibi Avrupalı ​​şirketlerin, Güney Koreli Samsung şirketinin, yüksek kalitede, fiyat açısından rekabetçi 5G ekipmanları ürettiğini belirten Pompeo, bu şirketlerin meşru ve adil ticaret yürttüğünü iddia etti.

ABD'nin her ülkenin teknoloji politikasına ve bu bağlamdaki kararlarına saygı duyduğunu ifade eden Pompeo, sözlerine şöyle devam etti "Fakat bizim AB devletleri ile dostluğumuz, müttefikliğimiz ortak özgürlük aşkına dayanmaktadır. Bu sebeple ortak güvenliğimize karşı bir tehdit gördüğümüz için dostlarımızı uyarıyoruz."

Pompeo, Avrupalı müttfeiklerine halkları adına doğru karar alacakları konusunda güvendiğini vurguladı ve Brükselle güçlü bir dijital gelecek yaratmaya hazır olduklarını belirtti.

5G TELAŞI

Birkaç ay önce Çin'in 5G teknolojisini geliştirip ABD'yi telefon pazarında geride bırakması büyük olay olmuş ve çok konuşulmuştu.

ABD, Çinli telefon şirketi Huawei'yi 'ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olan şirketler' listesine alıp yaptırım uygulamış, Çin ise bu hamlenin şirketin gelişmesini önlemek için yapıldığını söylemişti. Almanya ise ABD'nin bütün itirazlarına rağmen Çin ile 5G anlaşması imzalamıştı.

5G'nin yanı sıra teknoloji alanında ABD ve Çin arasında devam eden tartışmalardan biri de Yapay Zeka. Çin'in bu alanda da ABD'yi geride bıraktığı söyleniyor. Çin, üstüne yapışıp kalan “kalitesiz ürün üreten ülke” damgasından kurtulmak için açıkladığı “Made in China 2025” planıyla, dünyanın en yüksek teknoloji üreten ülkesi olmayı hedefliyor. Ayrıca Yapay zekâ teknolojisinde ABD’den neredeyse 5 kat daha fazla patent başvurusu yapan Çin, aynı zamanda bu konuda dünyanın en çok akademik makale üreten ülkesi konumunda.

Çin'in teknolojide öne geçmesi ve bu teknolojiyi askeri alanda da kullanabilecek olması ABD'yi ciddi anlamda korkutuyor ve ABD'li yetkililer açıkmalarında sık sık Çin'i 'düşman' olarak tanımlıyor.

Fransa'nın büyük Amerikan teknoloji şirketlerine vergi getirmesi ile başlayan ABD-Fransa gerginliği devam ediyor. Washington yönetimi, Fransa'dan ithal edilen şaraba yeni gümrük vergisi getirerek misilleme yapmaya hazırlanıyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji firmalarına getirdiği dijital hizmet vergisinin bu firmalara haksızlık olduğuna kanaat getirdiklerini bildirdi.

Lighthizer, söz konusu uygulamaya misilleme yaparak, Fransa'dan ithal edilen 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ürünlere yüzde 100'e varan gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini ve 6-7 Ocak tarihlerinde konuyla ilgili oturumlar düzenleyeceklerini belirtti.

Fransa'daki vergiden etkilenen şirketler arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi teknoloji firmaları yer alıyor.

ABD, Fransa'nın getirdiği söz konusu verginin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğunu savunmuş ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

FRANSA'DAN VERGİ

Fransız Meclisi'nin 11 Temmuz'da oyladığı yasa ile Fransa, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro, Fransa içinde de 25 milyon avro olan teknoloji şirketlerine yüzde 3 oranında vergi uygulama kararı almıştı. Yasadan esas olarak Amerikan teknoloji şirketlerinin etkileneceği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransız Meclisi tarafından onaylanan verginin araştırılması emrini vermişti.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirketi kapsayan vergilerin Fransa'ya bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor. ELİF İLHAMOĞLU