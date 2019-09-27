Amerika Birleşik Devletleri inanç özgürlüğünü bahane ederek Çin’in iç işlerine müdahale etmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler binasında ABD’nin düzenlediği inanç özgürlüğü toplantısında Çin hedef alındı. Çin tarafı ise ABD’nin dini özgürlük kisvesi altında egemen ülkeleri eleştirmesine karşı çıktıklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Çin’i istikrarsızlaştırmak için başvurduğu Uygun yalanlarına ve kışkırtmalarına devam ediyor.



ABD, Birleşmiş Milletler’in New York'taki genel merkezinde, "Dini Özgürlüklerin Korunması için Küresel Çağrı" başlıklı bir toplantı düzenledi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'i eleştirdi.



Ertesi gün Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi hakkında bir toplantı düzenledi.



Çin ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bahane edilerek düzenlenen toplantılara tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılan Çin heyetinin sözcüsü, ABD'nin dini özgürlük kisvesi altında gerçekleri çarpıtarak diğer egemen ülkeleri eleştirmesine karşı çıktıklarını söyledi.



Çinli sözcü, ABD'nin bu girişimlerinin herhangi bir sonuç vermeyeceğinin ve hiçbir ülkeden destek görmeyeceğinin altını çizdi.



Çinli sözcü, Sincan’a ilişkin konularda yalnızca Çin hükümetinin ve bölgede yaşayan farklı etnik gruplara mensup vatandaşların yargıda bulunma hakkı olduğunu belirtti.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlamadan önce de ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla toplantı yapmıştı. Pompeo toplantıda Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapmıştı.



ulusal.com.tr