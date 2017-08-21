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ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat! KDHC: Tatbikat işgal girişimidir

Amerika, Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandırıyor. Amerika ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki kriz sürerken, Washington, Güney Kore ile birlikte ortak askeri tatbikata başladı. Pyongyang yönetimi ise tatbikatı bir "işgal provası" olarak tanımladı.

ABD ve Güney Kore'den ortak tatbikat! KDHC: Tatbikat işgal girişimidir

Amerika'nın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerine karşı Pyongyang yönetimi, Amerika'nın Guam adası açıklarını vuracağını açıklamıştı. Ortak tatbikat da gerginliğin zirvede olduğu bir dönemde başladı.

"Ulchi Özgürlük Koruyucusu" adı verilen ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin tepkisini çeken, tatbikatta genellikle bilgisayar simülasyonu kullanılıyor.

Amerika'nın 17 bin 500 askerinin ve 50 bin Güney Kore askerinin katıldığı tatbikatın 11 gün sürmesi bekleniyor.

Tatbikatta tank manevraları ve gerçek cephane ile atışların yapılmayacağı, askerlerin bilgisayar simülasyonları ile karar verme yeteneklerini test edeceği belirtiliyor. 

Amerika ve ve Güney Kore, tatbikatların savunma amaçlı olduğunu vurguluyor. Ancak Pyongyang, tatbikatı "işgal provası" olarak tanımlıyor.

Çin ve Rusya, temmuzda Kore Demokratik Halk Cumhuriyheti'nin balisitik füze denemelerini durdruması karşılığında ortak askeri tatbikatların durmasını önermişti. Ancak Amerika Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford askeri tatbikatların durdurulmasının 'şu anda müzakere konusu olmadığını' söylemişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Güney Kore #tatbikat
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