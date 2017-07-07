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'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi.

'ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da devreye gireceğini söyledi.

Lavrov, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen ilk görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme sonucunda, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını belirten Lavrov, "Anlaşma, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytire ve Dera şehirlerinde ateşkesi kapsıyor ve 9 Temmuz’da Şam saati ile 12.00'de devreye girecek." dedi.

ABD’nin bölgede yer alan militan grupların anlaşmaya uyması yönünde taahhütte bulunduğunu vurgulayan Lavrov, "Çatışmasızlık alanları etrafındaki güvenlik, ABD ve Ürdün ile koordineli bir şekilde Rus askeri polisi tarafından sağlanacak." diye konuştu.

Lavrov, Suriye’nin kuzeyinde de çatışmasızlık bölgesi oluşturulması için görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Birkaç gün önce Astana’da, Humus ve Ghouta etrafında bölgelere ilişkin belirli bir anlayış ortaya kondu." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #Sergey Lavrov #abd
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