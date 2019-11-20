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ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

DÜNYA 20.11.2019, 08:53
ABD'ye ait askeri helikopter düştü: 2 ölü

Afganistan'daki NATO Kuvvetlerinden yapılan açıklamada helikopter kazasında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın sebebinin soruşturulduğu ancak ön araştırmalara göre kazanın düşman ateşinden kaynaklanmadığı kaydedildi.

Kazanın nerede yaşandığı ve ölenlerin kimlikleri henüz paylaşılmadı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise ABD helikopterinin Logar vilayetinin Çarh ilçesinde militanlar tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA
#Afganistan #abd #helikopter
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