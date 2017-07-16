ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 21 kediyi öldüren Robert Roy Farmer, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 21 kediyi öldüren Robert Roy Farmer, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kaliforniya'daki Santa Clara İdari Bölge Yüksek Mahkemesinde görülen davada, 21 kediyi öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Farmer hakkında karara varıldı.



Hakim Sharon A. Chatman, Farmer'ın 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Chatman, Farmer'ın serbest kalmasının ardından 10 yıl boyunca kedi sahiplenmesini veya bakımını yapmasını yasakladı.



Yerel gazete Mercury News'ün haberinde, San Jose'deki Cambrian Parkı bölgesinde Eylül 2015'te esrarengiz şekilde kaybolmaya başlayan kedilerin ölü olarak bulunduğu belirtildi.



Farmer, 8 Ekim 2015’te San Jose'de arabasında uyurken gözaltına alınmış ve suçunu itiraf etmişti.



San Jose polisi, seri katilin yakalandığında arabasında av bıçağı ve ölü bir kedinin bulunduğunu açıklamıştı.



