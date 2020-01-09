ABD'den dikkat çeken adım
ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke ve Deyrezor kentlerindeki bazı zırhlı savaş araçlarının bulunduğu askeri üslerini boşalttığı bildirildi.
DÜNYA 09.01.2020, 15:34 09.01.2020, 15:36
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, ABD güçlerinin Haseke'ye bağlı Harib Elcir ilçesi ile Deyrezor'da bulunan askeri üssünü boşalttığı belirtildi.
Haberde, ABD güçlerinin Şedadi'de bulunan askeri üssünden TIR'ların yükleri ile birlikte başka bir ABD askeri üssüne gittiği kaydedildi.
ABD askeri üslerinden yükleriyle harekete geçen konvoyun El Welid sınır kapısının yakınındaki Siwedeya Köyü'ne gittiği, TIR sayısının yaklaşık 50 civarında olduğu belirtildi.
ABD'nin bu hamlesi, Suriye sahasının boşaltılarak Irak sahasına geçildiği şeklinde yorumlandı.
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