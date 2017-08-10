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ABD’den Putin’e tepki!

ABD, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in Abhazya’ya yaptığı ziyarete tepki gösterdi.

ABD’den Putin’e tepki!

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "ABD, Devlet Başkanı Putin’in Rusya’nın işgal ettiği Gürcistan toprağı Abhazya’ya yaptığı ziyareti uygunsuz ve Rusya’nın taraf olduğu Cenevre görüşmeleri ilkelerine aykırı olarak görmektedir" denildi.

Açıklamada ABD’nin, Gürcistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü uluslararası alanda tanınan sınırları içinde tam olarak desteklediği ve Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasını reddettiği belirtilerek, Rusya’nın askeri güçlerini savaş öncesi pozisyonuna çekmesi ve Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini tanıma kararını iptal etmesi de istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #Putin #tepki #rusya
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