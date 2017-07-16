Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB’nin Türkiye ile ilişkileri koparma niyetinde olmadığı mesajını verdi. Juncker, Alman Bild am Sonntag gazetesinde kaleme aldığı makalede, Türkiye’nin üyelik perspektifi konusunda ılımlı mesaj verdi.

AB’nin zor dönemde de Türkiye’nin yanında olduğuna vurgu yapan Juncker, “Darbe girişiminden bir yıl sonra AB’nin Türkiye’ye uzattığı el duruyor” diye yazdı. Türkiye’nin de açıkça Avrupa’nın rengini tanımasını ve AB değerlerini takip etmesini beklediklerini kaydeden AB Komisyon Başkanı, “Avrupa Birliği olarak, komşumuzun istikrarlı demokrasi ve ekonomik yönden başarılı olmasına değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.



AB’nin attığı adımların odağında Türk halkı bulunduğuna dikkat çeken Juncker,” Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaşma yerine bize yakınlaşmasını umuyorum” diye yazdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile açık bir ilişki kurulmasından yana olduğunu belirten Jean Claude Juncker, AB’nin Türkiye’ye yönelik perspektifinin belirli koşullara bağlı olduğunu da vurguladı. Juncker, ”AB’ye üye olmak isteyen birisi, değerler birliğine katılıyor demektir…İnsan hakları, basın özgürlüğü ve hukuk devleti gibi değerler birliği ile Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in aylarca iddianame olmadan tutuklu kalması bağdaştırılamaz” dedi.



Türkiye’de idamın yeniden getirilmek istenmesinin ilişkilerin sonu anlamına geleceğine vurgu yapan Juncker,” Türkiye idamı yeniden getirecek olursa, Türk hükümeti AB üyeliğine kapıyı tamamen kapatmış olur” diye yazdı.