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ABD'li komedyen Dick Gregory hayatını kaybetti

Komedyen Dick Gregory, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu

ABD'li komedyen Dick Gregory hayatını kaybetti

ABD'li komedyen Dick Gregory 84 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li komedyen Dick Gregory'nin ölümünü ailesi "büyük üzüntü" yazarak sosyal medya hesabından duyurdu. Gregory'nin, bilinmeyen bir hastalıktan Washington'da bir hastanede öldüğü belirtildi.

Gregory'nin oğlu Christian Instagram hesabında "Bu gece Gregory ailesinin babası, komedi efsanesi ve insan hakları savunucusu Washington'da hayatını kaybetti. Büyük üzüntü içerisindeyiz" yazısını paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Dick Gregory
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