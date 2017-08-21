"ABD'nin suç başkenti" olarak nitelendirilen Chicago'da hafta sonunda meydana gelen silahlı saldırı olaylarında 8 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.
Chicago polisi, kentte cuma günü mesai bitiminden pazar gecesine kadar yaşanan silahlı saldırılara ilişkin rakamları açıkladı.
Buna göre, kentin özellikle güney kesimlerinde yoğunlaşan farklı olaylarda 8 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.
Chicago'da, bu yıl silahlı saldırılarda toplam 422 kişi öldürüldü, 2 bin 13 kişi de yaralandı.
ABD’nin Chicago kentinde hafta sonunda meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.
"ABD'nin suç başkenti" olarak nitelendirilen Chicago'da hafta sonunda meydana gelen silahlı saldırı olaylarında 8 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.
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