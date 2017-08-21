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ABD’nin Chicago kentinde silahlı saldırılar: 8 ölü, 54 yaralı

ABD’nin Chicago kentinde hafta sonunda meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

ABD’nin Chicago kentinde silahlı saldırılar: 8 ölü, 54 yaralı

"ABD'nin suç başkenti" olarak nitelendirilen Chicago'da hafta sonunda meydana gelen silahlı saldırı olaylarında 8 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Chicago polisi, kentte cuma günü mesai bitiminden pazar gecesine kadar yaşanan silahlı saldırılara ilişkin rakamları açıkladı.

Buna göre, kentin özellikle güney kesimlerinde yoğunlaşan farklı olaylarda 8 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Chicago'da, bu yıl silahlı saldırılarda toplam 422 kişi öldürüldü, 2 bin 13 kişi de yaralandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #silahlı saldırı #Chicago
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