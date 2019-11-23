ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, SDG ile petrol hırsızlıklarını savundu

“Suriye’de yaşasadışı hiçbir şey yapmıyoruz.Batı Asya’yı kan gölüne çeviren, teröristler ile iş tutan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey (Ceyms Cefri), kendilerini bu sözlerle savundu.

Jeffrey, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD’li yetkili Suriye’deki petrol sahalarını SDG’li teröristlerin kontrol etmesine destek verdiklerini açıkladı. Jeffrey, “SDG, 4 yıldır kontrol ettiği petrol sahalarında çalışmaya devam ediyor, biz de Suriye stratejimizin bir parçası olarak buna yardım edeceğiz" dedi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi faaliyetlerinin meşru olduğunu ileri sürdü. SDG’li teröristleri “en tutarlı ortak” ilan etti. Jeffrey, “bizim için en önemli konu petrolün IŞİD ve diğer aktörlerin eline geçmesini engellemek, yasadışı hiçbir şey yapmıyoruz” şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr