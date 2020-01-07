Abdulmehdi, Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao ile görüştü

Çin'den, Irak'a destek adımı geldi. İki ülke güvenlik alanında iş birliğini artıracak.

Amerika'nın Irak'tan çıkarılması kararı sonrası diplomasi trafiği devam ediyor. Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin konuğuydu. İkili Bağdat'taki Başbakanlık Konutu'nda görüştü.

Görüşmede, ABD güçlerinin Irak'taki varlığı değerlendirildi. Abdulmehdi, "Irak'ın çekişme sahası olmasını istemediklerini" söyledi.

Toplantıda Irak ve Çin ilişkileri gündeme geldi. Başbakan Abdulmehdi, "Çin, önemli ve güçlü bir ortağımız." dedi. Açıklama basın ofisinden yapıldı.

Çin Büyükelçisi de Irak hükümetini desteklemeye devam edeceklerini ve ülkenin yeniden imarına katkıda bulunacaklarını söyledi. Tao, iki ülke arasında güvenlik ve askeri alandaki iş birliğini artırmak istediklerini kaydetti.



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