Abdulmehdi’nin istifası kabul edildi

Irak Meclisi Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamada, oturumda hazır bulunan milletvekillerinin katıldığı oylamada Başbakan'ın istifa kararı kabul edildi.

Meclisin istifayı kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Berhem Salih anayasanın 75’inci maddesine göre yeni başbakanı tayin edecek.

Adil Abdulmehdi, ABD'nin Irak işgalinin ardından ülkenin 5'inci başbakanı olarak Ekim 2018'de göreve başlamıştı. Abdulmehdi, 29 Kasım'da ülkenin farklı bölgelerinde 2 aydır devam eden gösteriler nedeniyle istifasını sunmak zorunda kaldı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ise Başbakan Abdulmehdi’nin istifa kararı sonrası kurulacak yeni hükümette yer almayacağını açıkladı.

Başbakan Abdulmehdi’nin istifasına rağmen Irak’ta sokak eylemleri devam ediyor.

Irak'ın güneyindeki Necef vilayetinde, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 25 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyinde yer alan Kadisiye vilayetinde ise göstericiler valilik binasına girdi ve vilayeti diğer kentlere bağlayan yolları trafiğe kapattı.

Irak’ta 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

ulusal.com.tr