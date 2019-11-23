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ABD’ye ait İHA kayboldu

ABD Afrika Komutanlığına (AFRICOM) ait bir insansız hava aracının Libya’da radardan kaybolduğu bildirildi.

DÜNYA 23.11.2019, 09:11 23.11.2019, 09:14
ABD’ye ait İHA kayboldu

AFRICOM’dan yapılan açıklamada “Afrika Komutanlığına ait silahsız ve uzaktan kumandalı bir hava aracı Libya’nın Trablus bölgesi üzerinde 21 Kasım’da kayboldu.” denildi.

İHA’lar ile Libya’da güvenlik durumu ve terör faaliyetlerinin gözetlendiği belirtilen açıklamada, “(İHA) Operasyonlar Libya’daki terörle mücadele faaliyetlerinde önemlidir ve tamamen hükümetle koordinasyon halinde yapılıyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
#abd #iha #AFRICOM #ABD Afrika Komutanlığı #libya
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