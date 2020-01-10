Abhazya'da seçim tartışması

Abhazya Cumhuriyeti'nde 25 Ağustos'ta seçim süreci ile başlayan tartışmalar başkent Sohum'da sokağa taştı.

Tartışmaların nedeni muhalefet partisinin seçim sonuçlarını kabul etmemesi...

3 adayın girdiği yarışta 2 aday en yüksek oyu alarak 8 Eylül'deki ikinci tur seçimlerine katıldı. O iki isim mevcut Cumhurbaşkanı Raul Hacımba ve muhalefet lideri Alkhas Kvitsiani'ydi.

İki aday ikinci tur seçimlerinden önce centilmenlik anlaşması yaparak, 1 oy bile olsa önde götüren isme itiraz etmeme konusunda anlaştı.

İki aday ve iki adaya da itiraz edenlerin yer aldığı 3 pusula ile sandıklar kapandı. Mevcut Cumhurbaşkanı yüzde 47.39 ile, Kvitsiani ise yüzde 46.17 ile seçimi tamamladı.

Abhazya yasalarına göre adayın cumhurbaşkanı olabilmesi için rakibinden ve itiraz edenlerin toplamından fazla oy alması gerekiyor. Hacımba, centilmenlik anlaşmasına dayanarak zaferini ilan etti. 20 Eylül'de Yüksek Seçim Kurulu'da seçim sonuçlarını onayladı.

Ancak muhalefet ise sonuçlara itirez etti, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak seçimlerin yenilenmesini talep etti. Mahkeme karar için toplandı.

Duruşma yapılırken muhalefet patisi Amtsakhara taraftarlarları eylem yaptı. Şiddetlenen gösteriler Cumhurbaşkanlığı binasına taşındı.

Kalabalık bir gurup Cumhurbaşkanlığı binasına girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri ile arbede yaşandı, göstericiler binanın kapısını kırarak zorla içeri girdi.

Diyalog çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Hacımba, aksi halde ülkede olağanüstü hal ilan edileceğini açıkladı.

İtirazları görüşen Anayasa Mahkemesi'nin kararını açıklaması bekleniyor. Mahkemenin, seçim tekrarı ya da iki partiden uzlaşı talep etmesi öngörülüyor.

ulusal.com.tr