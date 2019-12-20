Abhazya'nın zirvesinde bir Türk köyü Cigerda

Türkiye'nin kuzeydeki yakın komuşusu, Kafkasların incisi Abhazya. Bir yanında yükselen Kafkas Dağları, bir yanında uzanan Karadeniz kıyıları ile burası Abhazya'nın Cigerda köyü.

Evlerde Türk bayrakları ve Abhazya bayrakları beraber asılı. İki halkın uyum içinde yaşadığı bu köydeki heyecanın nedeni bir ziyaret.

Başkent Sohum'da ikili ilişkilerde yeni temeller atan Vatan Partisi heyeti Cigerda köyüne misafir oldu.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek başkanlığında, akdemisyenler ve iş insanlarından oluşan heyet köyülülerin evlerinde ağırlandı. Heyete Abhazya devlet yetkilileri, eşlik etti.

Sohbetler uzun ve derindi. Abhazların ana yurdunda Türkiye'ye minnet ve özlem vardı.

Doğu Perinçek, Abhazya'nın tanınması için mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

1918 yılında atalarının yerleştiği topraklara yürekten bağlı İdris Karaosmanoğlu.

Sohum'da yaşayan Metin Küçükoğlu'nun köyü Cigerda.

Çalışanların ve öğrencilerin bir ayağı hep Türkiye'de ama sorunları çok.

Türk asıllı Abhazyalıların Ankara'ya çağrısı var.

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