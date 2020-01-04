Abhazya'dan Süleymani için başsağlığı mesajı

Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu yaptığı açıklamada:

Halkın Meclisi olan Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu, İnsanlığı öngörülemeyen sonuçlarıyla bir sonraki Dünya Savaşının eşiğine getiren, devlet terörizminin canavarca ve benzeri görülmemiş bir örneği olan Bağdat havaalanındaki terör saldırısını şiddetle kınamaktadır.

ABD, mevcut uluslararası kuralları, uluslararası hukukun evrensel olarak kabul edilen ilkelerinin tümünü ihlal ederek, dünya siyasetinin diğer aktörlerinin konumlarının ve evrensel değerlerin tamamen göz ardı edildiğini kanıtlayan bir terör eylemi gerçekleştirdi.

Halkın Meclisi olan Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu, Kasem Süleymani'nin ailesine, İran İslam Cumhuriyeti yönetimine ve halkına, önemli bir devlet ve askeri figürün ölümünden dolayı içten başsağlığı diliyor.

Tüm uluslararası örgütleri ve dünya devletlerinin temsilci kurumlarını, bölgede savaşı başlatmayı amaçlayan bu terör eylemini kınamaya ve karşısında durmaya çağırıyoruz.

ulusal.com.tr