Afganistan'da 615 IŞİD üyesi teslim oldu

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlenen operasyon sonrası 615 IŞİD üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 615 IŞİD mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edilen açıklamada, teslim olan IŞİD üyeleri arasında yabancıların da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun devam ettiği belirtildi.