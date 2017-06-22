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Afganistan'da patlama! Onlarca yaralı!

Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 50 yaralı olduğu belirtiliyor.

Afganistan'da patlama! Onlarca yaralı!

Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 50 yaralı olduğu belirtiliyor.

Vali sözcüsü Omar Zwak en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini 50'den fazla yaralı olduğunu bildirdi

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Taliban ve IŞİD daha önce de maaşlarını almaya gelen güvenlik güçleri ile kamu çalışanlarına yönelik bombalı saldırılar düzenlemişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #patlama #yaralı
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