Almanya krizinde flaş gelişme! Bakanlar
Almanya krizinde flaş gelişme! Bakanlar
Sürücüler dikkat! 1.2 milyon ehliyete el konuldu
Sürücüler dikkat! 1.2 milyon ehliyete el konuldu
Endonezya Devlet Başkanı: Uyuşturucu kaçakçılarını vurun
Endonezya Devlet Başkanı: Uyuşturucu kaçakçılarını vurun
Gerçek kimliği ortaya çıktı
Gerçek kimliği ortaya çıktı

Afganistan'da Taliban 30 yerel polisi öldürdü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde esir aldıkları 30 yerel polisi öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Taliban 30 yerel polisi öldürdü

Badahşan İl Şura Vekili Kemak Bek Hüseyni, militanların, Tegab ilçesindeki yerel polis karakoluna saldırdırmasının ardından, karakoldaki polislerin militanların eline esir düştüğünü belirtti.

Hüseyni, örgüt üyelerinin esir aldıkları 30 yerel polisi kurşuna dizerek öldürdüğünü açıkladı.

Badahşan Valisi Ahmad Faisal Begzad ise saldırıda 11 yerel polisin öldürüldüğünü, karakoldaki 20 polisten halen haber alınamadığını vurguladı.

Vali Begzad, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu ele geçirdikleri 46 yerel polisi öldürdüklerini iddia etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #taliban #Badahşan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Trump ve kabinesi 'ürpertecek'
Sonraki Haber
Çin'de doğum oranları artmaya devam ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.