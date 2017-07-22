Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde esir aldıkları 30 yerel polisi öldüğü bildirildi.

Badahşan İl Şura Vekili Kemak Bek Hüseyni, militanların, Tegab ilçesindeki yerel polis karakoluna saldırdırmasının ardından, karakoldaki polislerin militanların eline esir düştüğünü belirtti.



Hüseyni, örgüt üyelerinin esir aldıkları 30 yerel polisi kurşuna dizerek öldürdüğünü açıkladı.



Badahşan Valisi Ahmad Faisal Begzad ise saldırıda 11 yerel polisin öldürüldüğünü, karakoldaki 20 polisten halen haber alınamadığını vurguladı.



Vali Begzad, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu ele geçirdikleri 46 yerel polisi öldürdüklerini iddia etti.