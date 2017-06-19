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Afganistan'da Taliban askerlere saldırdı: 4 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde askerlere yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban askerlere saldırdı: 4 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde askerlere yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin, karakoldan çıkarak Sar-i Pul'un Balgali bölgesindeki nehirden su almaya çalışırken militanların saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Amani, saldırganların askerlerin aracını da alarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Taliban, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #taliban #Sar-i Pul #Afganistan
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