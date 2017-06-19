Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde askerlere yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde askerlere yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.



Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin, karakoldan çıkarak Sar-i Pul'un Balgali bölgesindeki nehirden su almaya çalışırken militanların saldırısına uğradığını söyledi.



Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Amani, saldırganların askerlerin aracını da alarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti.



Taliban, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.