Afganistan'ın kuzeyinde Taliban örgütünün düzenlediği saldırıda 13 korucunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyinde Taliban örgütünün düzenlediği saldırıda 13 korucunun yaşamını yitirdiği bildirildi.



Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şircan Durani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban örgütünün operasyondan dönen koruculara Belh vilayetinin Çemtal ilçesine bağlı Mescid Sefid bölgesinde pusu kurduğunu belirtti.



Durani, saldırıda 13 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.



Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü, öldürülenlerin üçünün korucu komutanlar olduğunu iddia etti.



Bölgede iki gün önce Taliban'a karşı operasyon başlatılmıştı.