Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahauddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 17 korucu hayatını kaybetti.
DÜNYA 29.12.2019, 11:43
Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahauddin'deki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 17 korucunun yaşamını yitirdiğini kaydeden Hicri, 4 korucunun yaralandığını söyledi.
Militanlar geri püskürtüldü
Hicri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü vurguladı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 21 korucunun öldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA
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