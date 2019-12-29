banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahauddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 17 korucu hayatını kaybetti.

DÜNYA 29.12.2019, 11:43
Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 ölü

Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahauddin'deki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 17 korucunun yaşamını yitirdiğini kaydeden Hicri, 4 korucunun yaralandığını söyledi.

Militanlar geri püskürtüldü

Hicri, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 21 korucunun öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA
#taliban #Afganistan
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P