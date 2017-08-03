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Afganistan’da 2 ABD askeri öldürüldü

Pentagon, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde, konvoylarına yapılan saldırıda 2 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı.

Afganistan’da 2 ABD askeri öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afganistan’ın Kandahar vilayetindeTaliban’ın üstlendiği bir intihar saldırısında iki ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

Pentagon Afganistan Masası Sözcüsü Adam Stump, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar'da NATO konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 2 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi.

ABD'nin Afganistan Kuvvet Komutanlığından detaylı açıklamanın yapılacağını dile getiren Stump, konvoyda başka ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.
Taliban’ın üstlendiği saldırıda iki ABD askerinin yanı sıra 15 askerin daha öldüğü iddia ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #abd
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