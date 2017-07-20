Reuters haber ajansı, Körfez ülkesi Kuveyt'in İran ile diplomatik ilişkisinde 'yeni somut adımlar' atmaya karar verdiğini duyurdu. AFP haber ajansı ise Kuveyt'in ülkedeki İranlı diplomatları sınır dışı ettiğini duyurdu.
İran basını ise Kuveyt'in İran'daki kültürel ataşeliğini kapattığı öne sürdü. İran merkezli Mehr Haber Ajansı, kapatma kararıyla birlikte Kuveyt yönetiminin İran'ın bu ülkedeki diplomat sayısını da azalttığını duyurdu.
Kararın, İran'ın Kuveyt'teki El Abdali örgütüyle bağlantısı nedeniyle alındığı belirtildi.
Reuters haber ajansı, Körfez ülkesi Kuveyt'in İran ile diplomatik ilişkisinde 'yeni somut adımlar' atmaya karar verdiğini duyurdu. AFP haber ajansı ise Kuveyt'in ülkedeki İranlı diplomatları sınır dışı ettiğini duyurdu.
Reuters haber ajansı, Körfez ülkesi Kuveyt'in İran ile diplomatik ilişkisinde 'yeni somut adımlar' atmaya karar verdiğini duyurdu. AFP haber ajansı ise Kuveyt'in ülkedeki İranlı diplomatları sınır dışı ettiğini duyurdu.
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