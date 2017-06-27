Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru süresi 30 Haziran`da bitiyor. Son 4 gün kaldı. Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan yararlansın. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanuna başvuru süresinin 30 Haziran'da bittiğini belirterek, "Son 4 gün kaldı. Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan yararlansın. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak." dedi.



Bakan Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7020 sayılı kanunun esasen 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihlerinde ödenmemiş kamu alacaklarını yapılandırmak amacıyla çıkarıldığını söyledi.



Buna karşın, daha önceki yapılandırma kanunlarına hiç müracaat etmemiş vatandaşların da bu kanun kapsamında, geçmiş dönemlere ait borçları için başvuruda bulunabileceklerini belirten Ağbal, "Bir daha yeniden yapılandırma kanunları olmayacak. Bu son fırsat. Kanun, öğrenciden çiftçiye, memurdan esnaf ve sanayiciye kadar çok geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Vatandaşlarımız bu son ve büyük fırsattan mutlaka yararlansın." diye konuştu.



Vatandaşların yeniden yapılandırmaya müracaat etmelerini çok önemsediklerini dile getiren Ağbal, "Kanundan yararlanmak için son 4 gün kaldı. Süre uzatımı kesinlikle olmayacak. Tüm vergi dairelerimiz de son 3 gün, yani çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 00.00’a kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.



Ağbal, müracaatların vergi dairelerine bizzat gidilerek, posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sayfası üzerinden yapılabileceğini söyledi.



GİB'in internet sitesinden 30 Haziran'a kadar ister gece ister gündüz, her an başvuru yapılabileceğine dikkati çeken Ağbal, şu ana kadar başvuruların büyük kısmını internetten aldıklarını, vatandaşların bu kanalı kullanarak, işlemlerini rahatça yapabileceğini kaydetti.



'BU AY SADECE BAŞVURU YAPILACAK'



Önceki yapılandırma kanunlarında vatandaşların başvurularını ağırlıkla son güne bıraktıktan sonra ek süre istediğini gördüklerini anlatan Ağbal, "Müracaata gidildiğinde para istemiyoruz. Bu ay sadece başvuru yapılacak. Ödemeler temmuzda başlıyor." dedi.



Bakan Ağbal, haziran ayında müracaat edildikten sonra, ilk ödemelerin vergi dairelerine olan borçlar için temmuz ayında, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ise ağustos ayı içerisinde yapılacağını, ödemelerde de 36 aya kadar taksit imkanı bulunduğunu bildirdi.



Uygulamadaki son rakamları da paylaşan Ağbal, "Bayramdan önceki son rakamlara göre, 1 milyon 423 bin dilekçe ile 723 bin vatandaşımızın başvurusunu aldık. 5,6 milyar liralık alacak bu sayede yapılandırıldı. Bu rakamların özellikle son 3 günde hızla artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.



KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR



Maliye Bakanı Naci Ağbal, kanun kapsamına giren alacakları da şöyle sıraladı:



"Maliye Bakanlığına olan vergi borçları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gümrük vergisi borçları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait kredi borçları kanun kapsamında olacak. Maliye Bakanlığı açısından bakıldığında tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri yeniden yapılandırma kapsamında bulunacak. Trafik, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayollarında usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları, öğrencilerin öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller de kanun kapsamında yapılandırılabilecek. SGK'ya olan prim borçları ve buna bağlı idari para cezaları da kanun kapsamında yapılandırılabilecek."



BİRİKMİŞ GECİKME FAİZİNDEN KURTULMA ŞANSI



Kanundan yararlanan vatandaşların, borçlarının büyük bir bölümünden kurtulduklarının altını çizen Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Vatandaşlarımız mutlaka başvurularını yapsınlar. Vergi borçlarının ödenmesi için önlerinde 1 ay, SGK'ya olan borçlar için 2 ay daha olacak. Kanundan yararlananlar, bugüne kadar birikmiş gecikme faizlerinin neredeyse tamamına yakınından kurtuluyor. Neredeyse ana parayı ödeyerek, borçlar kapanıyor. Bir kez daha hatırlatmam gerekirse, son 4 güne girdik. Bir daha böyle genel yapılandırma kanunları olmayacak. Bu son fırsattan tüm vatandaşlarımızı yararlanmaya davet ediyorum. Başvurularını yapan vatandaşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum."