Ahmed Shahidov: 30 yılı aşkın bir süredir göçmen hayatı yaşıyoruz

Etkinliğe İngiliz milletvekilleri, uluslararası örgütlerin temsilcileri, medya temsilcileri ve yaklaşık 30 ülkeden kamu ve siyasi aktivistler katıldı.

Görüşmeler dünyadaki çatışmalara, barışı sağlama yollarına ve mültecilerin ve dünyadaki yerlerinden edilmiş kişilerin haklarına odaklandı.

Duruşmalara yakından katılan olan Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü başkanı Dr. Ahmed Shahidov, dünyadaki çatışmalardan ve çözümlerinden bahsetti, Ermenistan-Azerbaycan-Dağlık Karabağ çatışması hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve dört BM Güvenlik Konseyi kararından bahsetti.

Birleşmiş Milletler bugün dünyadaki olaylardan sorumlu bir organ olarak yeniden düzenlenmeli olduğunu söyledi.

Shahidov, şunları söyledi:

"BM Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üyesinin kararları icra olunmuyorsa, bu örgüt yeniden düzenlenmelidir. Ülkem Azerbaycan 30 yılı aşkın bir süredir toprak bütünlüğü ve terörizmden sarsılıyor. 30 yılı aşkın bir süredir göçmen hayatı yaşıyoruz. Dağlık Karabağ ihtilafına henüz uygulanmayan 4 BM Güvenlik Konseyi kararı var. İlk önce etkili bir BM'ye sahip olmalıyız. Hızlı silahlar değil hızlı barış sağlamalıyız. Çünkü geleceğimiz bugün barışı sağlamaya bağlı."

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