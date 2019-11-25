Ahmedinejad göstericilere destek verdi

İran’da 16 Kasım’dan bu yana devam eden eylemler ülke genelinde sönmeye başladı.

Ülkede kesilen internet tekrar açıldı.

Gösteriler nedeniyle aksayan gündelik hayat normale dönmeye başladı.

Ülkede hükümeti destekleyen geniş katılımlı eylemler yapılmaya başladı.

İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani art arda yaptıkları açıklamalarla gösterilerin bastırıldığını açıkladı. İranlı liderler eylemlerin batı tarafından desteklendiğini ifade etmişlerdi.

Öte yandan İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, göstericilerden yana taraf çıktı. İran eski Cumhurbaşkanı yayınladığı görüntülü mesajla göstericilere destek verdi. Yöneticileri eleştirdi.

Ahmedinejad, Ruhani döneminde yolsuzluğun 10 katına çıktığını ve halkın yoksulluk ile yaptırımlara tahammül etmek zorunda kaldığını söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı, yeni yönetimin halka baskı uyguladığını ifade etti. "Memleketin başına ne bela getirdiniz; konuşanı boğuyorsunuz, ağzına vuruyor, bastırıyorsunuz. Aşağılıyor ve hakaret ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

İranlı yetkililer 16 Kasım’dan bu yana devam eden gösterilerde 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Uluslararası Af Örgütü ise en az 115 göstericinin öldüğünü iddia ediyor.

ulusal.com.tr