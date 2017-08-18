Borçlarını ödeyemeyen Air Berlin varlıklarını Eylül sonuna kadar satmak için en az iki şirket ile görüşüyor.

Borçlarını ödeyemediği için hafta başında iflas koruma başvurusunda bulunan Alman havayolu şirketi Air Berlin’in CEO’su Thomas Winkelmann, şirketin faaliyetlerini parçalar halinde iki veya daha fazla alıcıya Eylül ayına kadar satmak istediğini söyledi.



Winkelmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine yaptığı açıklamada, Air Berlin’in faaliyetlerine devam etmek için Alman devletinden aldığı köprü kredisinin süresi dolmadan önce varlıklarını satmak için aralarında Lufthansa’nın da bulunduğu üç havayolu şirketiyle görüştüğünü söyledi.Olası alıcıların hepsinin ismini vermeyen Winkelmann, alıcıları “mali açıdan saygın, Air Berlin için güvenilir bir gelecek sunacak derecede büyük ve şirketin faaliyetlerinin merkezini Almanya’da tutmak ile ilgili” şeklinde niteledi.



Almanya’nın ikinci büyük havayolu olan Air Berlin, yıllardır zarar eden şirketin en büyük hissedarı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Etihad havayollarının daha fazla sermaye desteği vermemesi nedeniyle Salı günü iflas koruma başvurusunda bulundu.



Air Berlin’in iflası şirketin havalimanlarında sahip olduğu değerli slotların da başka şirketlerin eline geçebileceğini gösteriyor. Alman hükümeti, satış müzakereleri sürerken şirketin uçuşlarına devam edebilmesi ve 7,200 çalışanına maaşları ödeyebilmesi için üç ay süreli 150 milyon euro kredi verdi. Hükümetin verdiği kredi, şirketin Berlin Tegel ve Düsseldorf gibi yoğun havalimanlarında sahip olduğu değerli uçak iniş-kalkış yerlerini Lutfhansa ve diğer rakiplerine satış müzakereleri için zaman veriyor.



Alman havayolu şirketleri, iç pazarlarını Ryanair gibi ucuz havayolu şirketlerine kaptırmak istemiyorlar.Winkelmann’ın açıklamasına göre satış görüşmeleri Etihad’ın bu yıl içinde 300 milyon euroya satın almak için anlaştığı Air Berlin’in Niki adlı birimini de kapsıyor./Milliyet