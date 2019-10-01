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Akıncı ile Guterres görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Akıncı önümüzdeki dönemlerde görüşmelerin devam edeceğini ve Özel Danışman Jane Holl Lute'un tekrar adaya geleceğini kaydetti.

Akıncı ile Guterres görüştü

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Toplantı yarım saat kadar sürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Guterres ile yaptığı görüşme Eylül ayında adada Guterres'in Geçici Özel Danışmanı Lute ile yapılan toplantıların ardından netleşmişti.

Jane Holl Lute, hem Cumhurbaşkanı akıncı hem de Rum Kesimi lideri Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşmüş, görüşmelerin sonunda akıncı ile Anastasiadis bir araya gelmişti.

Akıncı Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Crans Montana ve federasyon vurgusu ise dikkat çekici.

Ersin Tatar Hükümeti ve Türkiye tarafı son gelişmelerin ardından İki Devletli Çözümü seslendirmeye başlamışlardı. Ayrıca son olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'nin garantörlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu belirtmişti.

Mustafa Akıncı, Guterres'ten, ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldığını kaydetti. Lute ile de görüşeceklerini açıkladı.
alalım lütfen.

Akıncı, Guterres'in görüşmelerin 3'lü ya da garantör ülkelerin de katılacağı 5'li bir görüşme olup olmayacağına kesin karar vermediğini belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti #Mustafa Akıncı #Birleşmiş milletler
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