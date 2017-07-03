Alaska'da Bogoslof Yanardağı, yaklaşık 11 kilometre yüksekliğe kül püskürtüyor

ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof Yanardağı'nda patlama meydana geldi.



Alaska Yanardağ Gözlemevi, eyaletin güneybatısındaki Bogoslof Yanardağı'nın yaklaşık 11 kilometre yüksekliğe kül ve gaz püskürttüğünü açıkladı.



Aralık ayından bu yana faaliyette olan yanardağdaki patlamanın 16 dakika sürdüğü belirtildi.



Patlamanın ardından Havacılık Uyarı Kodu, en üst düzey olan kırmızıya yükseltildi.



Yanardağın püskürttüğü kül, özellikle Kuzey Amerika ve Asya arasında sefer yapan uçakların motorlarına büyük hasar veriyor.