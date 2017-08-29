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Alman politikacıdan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Türkiye'yi tehdit eden Alman politikacılara Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de katıldı. "Türkiye'ye yönelik tutum konusunda Almanya'daki bakanlıklar arasında görüş ayrılığı olmadığını" belirten Seibert "Türkiye'nin tavrının sonuçsuz kalmayacağını söyledi

Alman politikacıdan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Siyasi krizin karşılıklı açıklamalarla devam ettiği Almanya'dan, Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditlere bir yenisi daha eklendi.

Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'ye yönelik tutum konusunda Almanya'daki farklı bakanlıklar arasında görüş ayrılığı olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Seibert "Ankara'nın siyaseti karşısında Türkiye politikamızı yeniden şekillendirmemiz gerektiği konusunda Federal  Hükümet olarak hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tavrının yanıtsız  kalmayacağını söyleyen Alman politikacı "Yaşanılan durumun ekonomik işbirliğine etkileri olması gerektiği konusunda aynı görüşün paylaşıldığını" ifade etti.

"Hukuk açısından güvensiz bir ortamın yeni yatırımlar için uygun olmayacağını" belirten Seibert, Alman projeleri ve devlet desteğinin incelendiğini, bunlar arasında Türkiye'ye yapılan ihracat ve yatırımlara verilen Hermes kredi garantisinin bulunduğunu da dile getirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya #türkiye
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