Almanya'da yapılması planlanan 15 Temmuz şehitlerini anma programları, art arda engelleniyor.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği(UETD)’nin Hamburg şubesi tarafından 10 Temmuz tarihinde yapılması planlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliğin iptal edildiği duyuruldu. UETD Hamburg yetkilileri, programımızı elimizde olmayan sebeplerden dolayı iptal ediyoruz şeklinde duyurdu. Ardından yine UETD teşkilatları tarafından Gelsenkirchen yakınlarında bulunan Gladbeck kasabasında, aynı tarih ve aynı başlıkla planlanan etkinliğin de iptal edildiği açıklandı. UETD yetkilileri, etkinliğin 9 Temmuz tarihinde Köln'de yapılacak aynı etkinlikle birleştirildiğini üyelerine duyurdu. Önce Hamburg, ardından da Gladbeck programları peş peşe iptal edilirken, aynı şekilde organize edilen Köln programının, her hangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmayacağı merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Anayasa Referandumu öncesi, yine UETD'nin bir dizi toplantıları benzer şekilde engellenmişti. UETD, Ak Parti'nin Avrupa kanadı olarak bilindiği için, aslında Ak Parti'ye Almanya'da siyasi içerikli toplantı engeli konuyor yorumları yapılıyor.