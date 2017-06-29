Cinsel taciz suçundan aranan 64 yaşındaki zanlı Meis Adası’nda yakalandı

Almanya’da, cinsel taciz suçundan aranan Türk vatandaşı Meis Adası’nda (Megisti) yakalandı.



Yunan Polis Teşkilatı’ndan (ELAS) yapılan açıklamada, 64 yaşındaki zanlının, Alman makamlarınca, 2012’de cinsel taciz suçlamasıyla hakkında çıkarılan tutuklama kararı uyarınca yakalandığı bildirildi.



Meis limanında pasaport kontrol noktasında gözaltına alınan zanlının, prosedür gereğince işlemlerin yapılması için tutuklanarak Oniki Adalar Savcılığına sevk edildiği belirtildi.