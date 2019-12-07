Almanya'da ARD televizyonu protesto edildi

Alman Devlet Televizyonu Dersim Harekâtı'nı konu aldığı belgeselde Atatürk'ü Hitler'le işbirliği yapan bir katliamcı olarak sundu.

Atatürk'e dönük çirkin yayın Almanya'daki Türkler tarafından protesto edildi.

"İyi Toplum Gönüllüleri Berlin Brandenburg" adlı girişimin çağrısıyla yapılan protesto eylemine çok sayıda Türk katıldı.

Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan protesto eyleminde İstiklal Marşı okundu. Ardından yapılan basın açıklamasıyla ARD televizyonu ve yetkilileri kınandı.

Münih Türk Dernekler Birliği de ARD'nin Münih bürosu önünde eylem düzenledi. Atatürk'e ve Türk tarihine yöneltilen çirkin iftiralara tepki gösterildi. Konunun basın özgürlüğüyle alakası olmadığı belirtilen açıklamada Alman medyasını basın ilkelerine sahip çıkmaya davet edildi.

ulusal.com.tr