Almanya'da Oldenburg Savcılığı, 'ilaçlı yumurta' ürettiği ileri sürülen üreticilere yönelik soruşturma başlattı. Aşağı Saksonya eyaletinde yumurtalarında Fipronil tespit edilen 4 tesis kapatıldı. Öte yandan Belçika Gıda Zinciri Güvenliğinden Sorumlu Federal Ajansı, haziran ayında ülkedeki yumurtalarda Fipronil'in tespit edildiğini ancak ilacın düzeyinin çok düşük kaldığını bildirdi

Almanya'da, çiftlik hayvanlarında kullanılması yasak Fipronil adlı böcek ilacının yumurtalarda tespit edilmesinin ardından konuyla ilgili Oldenburg Savcılığının soruşturma başlattığı bildirildi.



Oldenburg Savcılık Sözcüsü Gesa Weiss, yaptığı açıklamada, Fipronil içeren yumurtalar konusunda gıda ve yem yasalarının ihlal edildiğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu söyledi.



Weiss, soruşturmanın Aşağı Saksonya eyaletinde, yumurtalarında Fipronil tespit edilen üreticilere yönelik yapılacağını ifade etti.



Öte yandan Aşağı Saksonya eyaletinde yumurtalarda bu ilaçtan olduğu anlaşılan 4 tesisin kapatıldığı belirtildi.



Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de konuya ilişkin araştırmaların sürdüğü kaydedildi.



Belçika'daki bir şirketin, Fipronil'i, Dega-16 adlı dezenfektan maddeye karıştırdığının varsayıldığı, bu madenin özellikle Hollanda'daki tavuk çiftliklerinde kullanıldığı ve burada üretilen yumurtaların Almanya'ya da satıldığı ifade edilmişti.



Almanya'daki kanatlı hayvan üreten bazı şirketlerde de Fipronil içeren yumurtalara rastlanmıştı.



Belçikalı şirketin, bu dezenfektan maddeyi Hollanda’nın dışında Belçika ve Almanya’daki tesislere de sattığı ifade ediliyor.



Almanya'daki süpermarketler Fipronil içeren yumurtaları raflardan indirmiş, "Aldı" adlı süpermarket zinciri de yumurta satışını durdurmuştu.



BELÇİKA'DA DA "BÖCEK İLAÇLI YUMURTA"



Almanya ve Hollanda'daki 'böcek ilaçlı yumurta' krizinin ardından Belçika'da da yumurtalarda çiftlik hayvanlarında kullanılması yasak Fipronil adlı böcek ilacı tespit edildi.



Belçika Gıda Zinciri Güvenliğinden Sorumlu Federal Ajansı, haziran ayında ülkedeki yumurtalarda Fipronil'in bulunduğunu ancak soruşturmanın 'gizliliği' nedeniyle konunun halka duyurulmadığını açıkladı.



Ajans, ülkedeki yumurtaların geri toplanmasını gerektiren bir durum olmadığını, yapılan araştırmalarda yumurtalardaki böcek ilacı düzeyinin çok düşük kaldığını bildirdi.



Sağlık Bakanı Maggie De Block da "Araştırmalar yumurtaların halkın sağlığını tehdit etmediğini gösteriyor." dedi.



Ancak Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, ajansın konuya ilişkin ne tür önlemler aldığını içeren özel rapor hazırlamasını talep etti.



Ducarme, konu hakkında tam şeffaflık sağlanması ve Belçika'daki yetkililerin Almanya ve Hollanda'daki muhattaplarıyla yakın iş birliği içinde olması gerektiğini belirtti.



Avrupa'da yumurta krizi patlak verdiğinde Belçika'da sadece bazı yumurtaların 'zehirli' olduğu açıklanmıştı ancak yetkililer şu anda milyonlarca yumurtada böcek ilacının tespit edildiğini, tüketicilerin önlem için "X-NL-40155XX" kodlu yumurtaları tüketmemesi gerektiğini kaydetti.



Belçika'nın Anvers kentindeki Ravel adlı şirketin, Fipronil'i Dega-16 adlı dezenfektan maddeye karıştırdığı bildirilmiş, bunun özellikle Hollanda'daki tavuk çiftliklerinde kullanıldığı ve burada üretilen yumurtaların Almanya'ya da satıldığı ifade edilmişti. Almanya'daki bazı kanatlı hayvan üreten şirketlerde Fipronil içeren yumurtalara rastlanmıştı. Almanya'daki süpermarketler Fipronil içeren yumurtaları raflardan indirmiş, 'Aldı' adlı süpermarket zinciri de yumurta satışını durdurmuştu.



Ravels'in yaklaşık 180 işletmeye böcek ilacı içeren temizlik malzemeleri sattığı ifade ediliyor. Fipronil adlı böcek ilacının yüksek miktarlarda tüketilmesi durumunda insanlarda böbrek, ciğer ve tiroid bezine zarar verdiği kaydediliyor.