Almanya'da

"Dersim katliamı" iftirasına karşı Atatürk kararlılığı gösterilecek. 11 Ocak'ta tüm vatanseferler bir araya gelerek tek vücut olacak.

Alman Devlet televizyonu ARD’nin geçen aralık ayı başında yaptığı yayından bu yana, Alman basınında "Dersim" yalanlarının ardı arkası kesilmedi.

İddialar en son Alman gazetesi FAZ’ın 8 Ocak tarihli baskısında tam sayfa yer aldı. Başlık ise; "Geçmişin uzun gölgesi". Bu başlık altında yazılan haberde Tunceli'de on binlerce Alevi katledildi yalanına yer verildi.

Kara propaganda da fitili Alman Devlet Televizyonu ARD ateşlemişti. 1 Aralık 2019 günü, "Unutulan soykırım, Kemal Atatürk Alevileri nasıl katlettirdi?" başlığıyla sözde bir belgesel yayınlanmıştı.

Almanya’nın Köln kentinde Türkiye düşmanı girişimlere karşı Türk vatandaşlarının haklarını savunmak için bir girişim oluşturuldu.

Vatandaşlar 11 Ocak’ta bir araya gelecek. Yapılacak bir açıklamayla tepki dile getirilecek. Açıklamaya; Atatürk Kültür Evi, Azerbaycan Medeniyet Evi, Herne Alevi Derneği, Vatan Partisi Avrupa Temsilciliği, Avrupa ADD Birliği, TGB Almanya, CHP NRW Birliği, İyi Toplum Gönüllüleri Almanya, Saadet Partililer katılacak.

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