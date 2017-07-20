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Almanya'da güvenlik alarmı: Berlin Havaalanı boşaltıldı

Berlin Schoenefeld havaalanı şüpheli bir cisim sebebiyle boşaltıldı

Almanya'da güvenlik alarmı: Berlin Havaalanı boşaltıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Schönefelf Havaalanı şüpheli bir paket nedeniyle tahliye edildi.

Daha sonra Alman polisi, havaalanında bulunan paketin 'zararsız' olduğunu açıkladı.


AYRINTILAR GELİYOR..


 

Etiketler; #Berlin havaalanı #almanya
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